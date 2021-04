Die Nachfrage am Wiener Büromarkt ist gut, viele Unternehmen forcieren nun wieder ihre Standortentscheidungen – so das Resümee nach dem ersten Quartal 2021, in dem rund 47.000 m² Büroflächen in Wien vermietet wurden. Damit hat sich die Vermietungsleistung im Vergleich zum ersten Quartal 2020, in dem lediglich 23.000 m² Bürofläche…

[…]