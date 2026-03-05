Gute Performance: Aareal Bank baut US-Bürokredite schneller

Im Geschäftsjahr 2025 erreicht Aareal Bank ein bereinigtes Betriebsergebnis vor strategischen Maßnahmen von 381 Millionen Euro. Nach 55 Millionen Euro Zusatzaufwendungen für die Repositionierung des US-Geschäfts liegt das verbleibende bereinigte Betriebsergebnis mit 326 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung steigt auf 12,4 Milliarden Euro, die Risikovorsorge sinkt auf 322 Millionen Euro. Für 2026 erwartet die Bank ein bereinigtes Betriebsergebnis in Richtung 400 Millionen Euro.

.

„Wir haben in 2025 operativ eine kräftige Ergebnissteigerung erreicht. Beide Geschäftssegmente haben eine starke operative Performance gezeigt. Jetzt nutzen wir unsere Ertragsstärke, um uns im US-Geschäft zu repositionieren. Wir bleiben dort weiter aktiv, wollen aber US-Büroimmobilienkredite schneller als ursprünglich geplant abbauen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf qualitativ hochwertige Geschäftsmöglichkeiten in anderen Märkten und Segmenten, wie zum Beispiel auf unser Europa- und unser weltweites Hotelgeschäft. Gleichzeitig forcieren wir unsere Wachstumsinitiativen in unserem zweiten Segment Banking & Digital Solutions. Hier werden wir unsere Internationalisierung weiter vorantreiben und neue Kundengruppen erschließen“, sagt Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank.



Der Zinsüberschuss blieb im Geschäftsjahr 2025 dank des im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Kreditportfolios, guter Margen und gestiegener Einlagen mit 934 Millionen Euro auf einem hohen Niveau, konnte aber aufgrund des niedrigeren Zinsumfelds erwartungsgemäß den sehr guten Vorjahreswert (2024: 1.060 Millionen Euro) nicht ganz erreichen, auch wenn er im vierten Quartal wieder zulegte.



Die Gesamtrisikovorsorge reduzierte die Aareal Bank um 19 Prozent auf 322 Millionen Euro (2024: 396 Millionen Euro), trotz der darin enthaltenen zusätzlichen US-Aufwendungen. Die Aareal Bank wird in einer Zeit hoher geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit in ihrer Risikopolitik weiterhin vor- und umsichtig agieren.



Das Volumen leistungsgestörter Kredite (NPLs) konnte die Aareal Bank dank ihres proaktiven NPL-Managements weiter abbauen. Es ging per 31. Dezember 2025 auf 1,1 Milliarden Euro zurück (31. Dezember 2024: 1,4 Milliarden Euro). Damit hat die Aareal Bank ihren NPL-Bestand seit 2023 um 29 Prozent reduziert. Bei den bestehenden NPLs handelt es sich überwiegend um US-Büroimmobilienfinanzierungen. Die zusätzlichen US-Aufwendungen sollen eine schnellere weitere Reduktion von US-Büroimmobilienfinanzierungen unterstützen. Im laufenden Geschäftsjahr soll der NPL-Bestand auf unter eine Milliarde Euro sinken.



Der anhaltende Fokus des Managements auf Kosten und positive Effekte aus Effizienzmaßnahmen im Rahmen der Strategie Aareal Ambition zahlten sich ebenfalls aus. Der bereinigte Verwaltungsaufwand reduzierte sich um 8 Prozent auf 317 Millionen Euro (2024: 343 Millionen Euro). Die Cost-Income-Ratio lag ohne Sonderaufwendungen bei 33 Prozent. Insgesamt fielen 30 Millionen Euro an Einmalkosten an (2024: 34 Millionen Euro).



Nach Abzug von Steuern und Verzinsung der AT1-Anleihe betrug das Nettoergebnis 137 Millionen Euro (2024: 179 Millionen Euro). Der Rückgang reflektiert eine höhere Steuerquote aufgrund der konservativeren Planung des US-Geschäfts und einer daraus resultierenden geringeren Anrechnung von steuerlichen Verlustvorträgen. Die bereinigte Eigenkapitalrendite nach Steuern lag entsprechend bei 4,9 Prozent (2024: 6,8 Prozent). Vor den Auswirkungen der strategischen Maßnahmen lag der Wert bei 7,5 Prozent. Die Aareal Bank ist weiterhin auf gutem Weg, im Rahmen ihrer Strategie Aareal Ambition eine bereinigte Eigenkapitalrendite von rund 13 Prozent bis 2027 zu erreichen. Unterstützt werden soll dieses Ziel durch einen stärkeren Fokus auf Banking & Digital Solutions und die Repositionierung des US-Geschäfts.



Die Kapitalausstattung blieb auf einem sehr soliden Niveau. Die harte Kernkapitalquote (Basel IV CET1 Quote fully-phased) stieg auf 15,5 Prozent (31. Dezember 2024: 15,2 Prozent), einschließlich des positiven Effekts aus der ersten SRT-Transaktion (Significant Risk Transfer) im vierten Quartal. Die Gesamtkapitalquote (Basel IV fully-phased) belief sich auf 21,1 Prozent (31. Dezember 2024: 20,1 Prozent). Die risikogewichteten Aktiva (Basel IV fully-phased) gingen von 18,9 Milliarden Euro (31. Dezember 2024) auf 18,7 Milliarden Euro per Jahresende 2025 zurück.



Die Refinanzierungsaktivitäten gestaltete die Aareal Bank erfolgreich. Insgesamt wurden Anleihen und Pfandbriefe in Höhe von 2,7 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert, darunter drei Benchmark-Pfandbriefe mit einem Volumen von insgesamt 2 Milliarden Euro sowie zwei Pfandbriefe in schwedischen Kronen über insgesamt 1,85 Milliarden SEK. Zudem löste die Aareal Bank zu Beginn des Jahres ihre bestehende AT1-Anleihe von 300 Millionen Euro mit einer neuen AT1-Anleihe über 425 Millionen US-Dollar ab.



Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR lagen mit 209 beziehungsweise 113 Prozent weiterhin auf einem robusten Niveau.



Starke operative Entwicklung der beiden Geschäftssegmente

Im Segment Banking & Digital Solutions (BDS) erhöhte sich das Einlagenvolumen von Kunden aus der Wohnungswirtschaft im Geschäftsjahr 2025 auf durchschnittlich 14,1 Milliarden Euro (31. Dezember 2024: 13,7 Milliarden Euro). Es stieg damit das fünfte Jahr in Folge und erreichte ein neues Rekordniveau. Die wohnungswirtschaftlichen Einlagen stiegen im vierten Quartal auf 14,7 Milliarden Euro. Einschließlich der Retail-Einlagen lag das durchschnittliche Gesamtvolumen im vierten Quartal bei 17,8 Milliarden Euro.



Der Zinsüberschuss im Segment lag bei 246 Millionen Euro (2024: 269 Millionen Euro). Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 152 Millionen Euro (2024: 164 Millionen Euro).



Die Internationalisierung wurde im Rahmen der Strategie Aareal Ambition vorangetrieben. Die Aareal Bank eröffnete eine BDS-Repräsentanz in Amsterdam und akquirierte dort ein niederländisches Team. Mit den Zeitwertkonten wurde ein neues Produkt für den deutschen Markt eingeführt. Darüber hinaus wurde die strategische Partnerschaft mit Aareon und First Financial Software GmbH intensiviert. Auch die von der Tochtergesellschaft PlusForta GmbH digital vertriebene Lösung für Mietkautionsbürgschaften wird nach Angaben des Unternehmens von über 100.000 Privatkunden genutzt.



Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen (SPF) steigerte die Aareal Bank ihr Neugeschäft inklusive Prolongationen auf ein Rekordvolumen von 12,4 Milliarden Euro (31. Dezember 2024: 10,9 Milliarden Euro). Es übertraf damit sowohl den Vorjahreswert als auch die ursprüngliche Jahresprognose von 9 bis 10 Milliarden Euro. Auf die Erstkreditvergabe entfielen 8,1 Milliarden Euro (31. Dezember 2024: 6,3 Milliarden Euro). Die durchschnittlichen Beleihungsausläufe betrugen 57 Prozent (2024: 54 Prozent).



Das Portfoliovolumen lag per 31. Dezember 2025 mit 34,3 Milliarden Euro in der avisierten Zielspanne und über dem Niveau des Jahresendes 2024 (31. Dezember 2024: 33,5 Milliarden Euro). Der durchschnittliche Beleihungsauslauf im Portfolio betrug 56 Prozent (31. Dezember 2024: 57 Prozent), der durchschnittliche Yield-on-debt 9,7 Prozent (31. Dezember 2024: 9,6 Prozent).



Ihre ESG-Aktivitäten setzte die Aareal Bank ebenfalls fort. Das Neugeschäft beinhaltete 5,1 Milliarden Euro an grünen Krediten, das entspricht mehr als 40 Prozent. Das Bestandsvolumen an grünen Finanzierungen überschritt per Jahresende 2025 mit 11,3 Milliarden Euro (31. Dezember 2024: 7,6 Milliarden Euro) erstmals die Schwelle von 10 Milliarden Euro.



Das bereinigte Betriebsergebnis des Segments stieg um 6 Prozent auf 174 Millionen Euro (2024: 164 Millionen Euro). Eine geringere Risikovorsorge und ein niedriger Verwaltungsaufwand kompensierten dabei den erwarteten Rückgang des Zinsüberschusses aufgrund des niedrigeren Zinsumfelds.



Im Segment SPF wurden zudem neue Initiativen umgesetzt. Das Angebot wurde um die Assetklasse Data Center erweitert, zudem wurde eine erste Finanzierung für ein entsprechendes Objekt in Frankfurt ausgereicht. Außerdem ist die Bank nach eigenen Angaben finanzierungsbereit in Indonesien, Vietnam und Thailand, gesteuert aus der Niederlassung in Singapur.



Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Aareal Bank eine Steigerung des bereinigten Betriebsergebnisses in Richtung 400 Millionen Euro, ohne Kosten für Effizienzmaßnahmen, Investitionen in IT-Infrastruktur und andere wesentliche Einmaleffekte. Damit rechnet die Bank auch mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite nach Steuern in Richtung 8 Prozent.



Für das Segment Banking & Digital Solutions geht die Aareal Bank von einem durchschnittlichen Gesamteinlagenvolumen von rund 17,5 Milliarden Euro aus. Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen strebt die Aareal Bank vorbehaltlich Währungsschwankungen eine Kreditportfoliogröße zum Jahresende von rund 34 Milliarden Euro an.