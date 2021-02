Gute Aussichten für die deutsche Immobilienbranche

CBRE hat seinen Ausblick auf die deutschen Immobilienmärkte 2021 veröffentlicht. Im Fokus der Analyse stehen die Entwicklungen der verschiedenen Immobilienassetklassen mit ihren Investment- und Nutzermärkten.

.

„Die Aussichten für die deutsche Immobilienbranche sind auch für 2021 durchaus gut. Nachdem das Pandemiejahr 2021 trotz der Herausforderungen in einzelnen Assetklassen über viele Bereiche die Resilienz des Immobilienmarktes und vieler seiner Investoren und Nutzer verdeutlicht hat, wird die Immobilienwirtschaft nun im laufenden Jahr von einem gesamtwirtschaftlichen Aufwind profitieren können“, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO von CBRE in Deutschland.



„Wir erwarten für das zweite Quartal eine konjunkturelle Erholung, sodass im Gesamtjahr ein BIP-Wachstum von gut drei Prozent zu erwarten ist. Zusammen mit der weiterhin ultra-expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB wird diese Entwicklung den Immobilienmärkten in Deutschland zugutekommen“, sagt Dr. Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland.



Investment

Deutschland bleibt der sichere Hafen für Investoren. Das zeigte sich auch während des Corona Jahres 2020, das mit dem zweitbesten Investmentergebnis abschloss. Der Liquiditätsüberhang sorgt 2021 für das Gros der Assetklassen für weitere Renditekompression.



Büro

Die Nachfrage nach hochwertigen, wellnessfähigen und technikgestützten Flächen sorgt für tendenziell weiter steigende Spitzenmieten. Unternehmen bereiten sich mit agilen Arbeitsplatzstrategien auf die Rückkehr ins Büro vor.



Einzelhandel

Bereits laufende Veränderungsprozesse im Einzelhandel werden durch die Corona-Pandemie beschleunigt. Neben negativen Auswirkungen bieten sich in der Krise aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt.



Logistik

Onlinehandel und steigende Nachfrage aus dem sich erholenden Industriesektor sorgen weiterhin für hohe Dynamik im Logistikmarkt. Gleichzeitig bieten Brownfield-Entwicklungen ein attraktives Repositionierungspotenzial.



Hotel

Der von den pandemiebedingten Schließungen stark getroffene deutsche Hotelmarkt profitiert von seinem traditionell hohen Anteil an Inlandsreisenden, was eine schnelle Erholung erwarten lässt.



Wohnen

Regionen außerhalb der engeren Verflechtungsräume der Metropolen werden zunehmend zu gefragten Wohnstandorten und verstärken das Investoreninteresse an Objekten in Metropolrändern sowie in Großstädten in zweiter Reihe.



Gesundheit

Der defensive Charakter der Assetklasse Gesundheits- und Sozialimmobilien sorgt für steigendes Investoreninteresse auch dank einer zunehmenden Professionalisierung und einer höheren Markttransparenz.



Rechenzentrum

Die rasant voranschreitende Digitalisierung, aber auch die durch die Corona-Pandemie beschleunigte technologische Veränderungen erhöhen den Bedarf an Rechenleistung und rücken Rechenzentren als alternative Anlageklasse vermehrt in den Fokus von Investoren



ESG

Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral sein. Die Immobilienwirtschaft gilt als Schlüssel für das Erreichen des Null-Emissionsziels. ESG ist aber mehr und sicherlich kein Modetrend.