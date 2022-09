Gustav Zech Stiftung füllt Quartiersentwicklung Europaplatz

Während der Bau für die Heidelberger Quartiersentwicklung Europaplatz seit letztem Jahr auf Hochtouren läuft [wir berichteten], füllt die Gustav Zech Stiftung parallel die Flächen sukzessive mit renommierten Namen. Mit dem Verlag Springer Nature und der Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann sind zwei weitere Ankermieter auf 10.140 m² an Bord.

