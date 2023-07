Guido Stracke übergibt an Marco Persicke bei KSK-Immobilien

Dr. Guido Stracke (62) beendet zum 31. Juli 2023 seine berufliche Laufbahn. Seit 1997 und damit nahezu von der ersten Stunde an war er Geschäftsführer der KSK-Immobilien und übergibt den Staffelstab nun an Marco Persicke, bislang Prokurist der KSK-Immobilien. Er wird zukünftig gemeinsam mit dem weiteren Geschäftsführer Kai Hansen das Führungsduo der Gesellschaft bilden.

.