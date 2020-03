Guido Spahn wird neuer Head of Asset-Management bei Nai Apollo

NAI Apollo baut seine Aktivitäten als Operating Partner im Investment- und Asset-Management für nationale und internationale Investoren aus. In der Apollo Real Estate Management GmbH strukturiert die Unternehmensgruppe Investments für nationale und internationale Family Office, vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren. Zudem leistet NAI Apollo für Kunden ein vollumfassendes Asset-Management in der Bewirtschaftungsphase. Dafür wurde Guido Spahn (50) als Head of Asset-Management gewonnen. Zugleich hat Andreas Wende die Geschäftsführung der Apollo Real Estate Management GmbH von Andreas Krone übernommen.

.

„Investment- und Asset-Management ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der ganzheitlichen Strategie unserer Unternehmensgruppe. Wir verzeichnen einen stark wachsenden Bedarf unserer Kunden an der Renditeoptimierung in extrem engen Märkten. Hier werden wir uns noch breiter aufstellen“, erklärt Andreas Wende, Geschäftsführer von NAI Apollo.