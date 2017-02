Guido Bennemann verstärkt die Führungsriege von Zinshausteam & Kenbo

Guido Bennemann

Die Kunden von Zinshausteam & Kenbo haben ab 1. Februar einen siebten geschäftsführenden Gesellschafter als Ansprechpartner. Diplom-Immobilienökonom Guido Bennemann (39), der bei dem auf Investment Immobilien spezialisierten Unternehmen bereits seit einigen Jahren als Investmentberater tätig ist, steigt in die Geschäftsleitung auf. Neben der Betreuung bestehender Kunden im Bereich An- und Verkauf, liegt sein Schwerpunkt zudem im Auf- und Ausbau des Juniorberaterteams.

Zwei Deals in zwei Wochen

Neben der Erweiterung der Geschäftsführung meldete das in Hamburg ansässige Maklerunternehmen zudem zwei Transaktionen in der Hansestadt. Demzufolge hat ein Hamburger Immobilienunternehmen das Mehrfamilienhaus Scheelring-14-16 in Schnelsen erworben. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus wurde in den 70er-Jahren erbaut und wurde 1991 um ein Geschoss aufgestockt. Auf einer Gesamtfläche von rund 780 m² befinden sich 12 vermietungssichere 3-Zimmer-Wohnungen. Das Objekt wechselte zum 24-fachen der Jahresnettomieteinnahmen den Besitzer. Zudem vermittelte das Maklerhaus ein Paket mit zwei Mehrfamilienhäusern in Ottensen. Die Objekte Kleine-Rainstraße-31 und Noeltingstraße-48d - beide aus der Jahrhundertwende - verfügen über ca. 933 m² Gesamtfläche, die sich auf 18 Wohneinheiten verteilen. Mittelfristig müssen an den Häusern Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen werden.