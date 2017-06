Güterbahnhof Berlin-Neukölln soll sich zum Stadtquartier wandeln

Quer durch die Republik werden ehemalige Güterbahnhof-Areale als „Baugrund-Schätze“ entdeckt, selbst wenn deren Nutzung auf den ersten Blick einigermaßen schwierig erscheint. Die „Projektgesellschaft Ringbahnstraße“ will aktuell die Fläche des Ex-Güterbahnhofs Berlin-Neukölln revitalisieren und in ein Stadtquartier mit 400 bis 700 Wohnungen wandeln. Das 2,3 Hektar große Gelände entlang der Ringbahnstraße, begrenzt von der Karl-Marx-Straße und der Hertabrücke, liegt jedoch einige Meter unter Straßenlevel. Der beauftragte Entwurf des Architekten-Büros Wehrhahn will die Differenz durch einen Komplex aus Fünfgeschossern (plus Staffelgeschoss) ausgleichen, die somit die Höhe der Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite erreichen. Die „Senke“ erhält durchweg begrünte Innenhöfe. Zwei Hochhaus-Türme begrenzen das neue Quartier.

Die Entwürfe für das Areal Ringbahnstraße 2-14 werden aktuell im Stadtplanungsausschuss diskutiert. Mit gemischten Gefühlen betrachten einige Stadtentwickler dabei vor allem die beiden Türme. Das Hochhaus an der Hertabrücke soll 15 Etagen bekommen, das an der Karl-Marx-Straße 25 Etagen. Der Investor, die „Projektgesellschaft Ringbahnstraße“, sieht in beiden Potenzial für ein Hotel, ein Ärztehaus, Büro und Gewerbeflächen sowie ausgewählten Einzelhandel. Von den avisierten insgesamt 400 bis 700 Wohnungen sollen bis zu 30 Prozent dem sozialen Wohnungsbau vorbehalten bleiben. Die 300 Tiefgaragenplätze werden von den „Endpunkten“ des Viertels erschlossen, um zusätzlichen Verkehr zu vermeiden. Insgesamt veranschlagt Wehrhahn-Architekten eine BGF von 60.00 bis 84.000 m².



Der eigentliche Entwurf wird nun um Verkehrsanalysen, Begrünungskonzept und Nutzerstrukturdaten ergänzt. Im September soll eine vorläufige Entscheidung gefällt werden. An die sich möglicherweise eine Ausschreibung zur Gestaltung der Türme anschließt.