Günter Tallner verlässt die Nord/LB zum Jahresende 2021

Günter Tallner, Nord/LB-Vorstand für das Firmenkundengeschäft und die Kapitalmarktbereiche der Bank, wird seinen am 31. Dezember 2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Tallner (58) ist seit Februar 2017 im Vorstand der Bank und war zuletzt auch für das Geschäftsgebiet Sachsen-Anhalt verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit für die Nord/LB hat er verschiedene Positionen im Firmenkundengeschäft der Dresdner Bank sowie der Commerzbank ausgeübt.

„Günter Tallner hat den Firmenkundenbereich in einer sehr herausfordernden Phase fit für die Zukunft gemacht“, sagte Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender der Nord/LB. „Er hat die Kapitalmarkteinheiten erfolgreich durch die Corona-Pandemie gesteuert und die Digitalisierung in seinen Verantwortungsbereichen vorangetrieben.“



„Ich freue mich, dass ich einen Beitrag zur Neuaufstellung der Bank leisten konnte“, sagte Günter Tallner. „Die Nord/LB ist auf einem sehr guten Weg. In der derzeitigen Ausnahmesituation haben viele Kunden gemerkt, welchen Wert es hat, einen zuverlässigen Finanzierungspartner an ihrer Seite zu haben. Am Ende des nächsten Jahres beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, in dem ich mich anderen Interessen zuwenden werde.“ Über die Nachfolge für Günter Tallner wird der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit entscheiden.