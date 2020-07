Ein Vorzeigeprojekt für die Schaffung günstiger Mietwohnungen in Hamburg entsteht derzeit in der bislang eher für hochpreisige Immobilien bekannten HafenCity: Gemeinsam mit der Richard Ditting GmbH & Co. KG als Generalübernehmer schafft die Stuttgarter GWG-Gruppe im Baakenhafen mit dem „Quartier der Generationen“ derzeit 373 ausschließlich geförderte oder mietpreisgedämpfte Wohnungen im…

Fotos: Oliver Fantitsch, Bloomimages/GWG/Ditting



[…]