Gudeco mietet Lagerhalle in Wehrheim

Die Gudeco Elektronik Handelsgesellschaft mbH mietet einen neuen Standort im hessischen Hochtaunuskreis an. Die Immobilie in der Straße Am Kappengraben 24-26 in Wehrheim umfasst ca. 1.250 m² Lagerfläche sowie ca. 440 m² Bürofläche. Der Standort befindet sich nördlich von Frankfurt am Main und ist sehr gut an die BAB 5 angebunden. Für die Vermittlung des langfristigen Mietvertrages zeichnen sich die Immobilienberater der Immolox GmbH verantwortlich. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor.

