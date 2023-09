Gucci eröffnet Flagship-Store in Münchner Maximilianhöfe

Nach der Eröffnung eines Stores in der Londoner New Bond Street legt die italienische Luxus-Modemarke in Deutschland nach. In der vergangenen Woche eröffnete in den Münchner Maximilianhöfe auf 794 m² ein neuer Gucci Flagship-Store. Der 10-Jahres-Mietvertrag mit Pembroke umfasst insgesamt 964 m². Flächenmäßig vergrößern sich die Italiener durch den Umzug innerhalb der Top-Lage Maximilianstraße also deutlich.

