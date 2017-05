Im Exklusivauftrag der Eigentümer konnte Gewerbeimmobilien Leuschner einen Neubau in Neuss an das Ingenieurbüro Karapicak & Kocakaya vermieten. Es entsteht hier die GTÜ-KZF-Prüfstelle Rhein-Ruhr. Das Unternehmen hat bereits in Essen eine Niederlassung und damit dann die zweite in NRW.

