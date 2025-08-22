GTU Mobility und Mölnlycke Health Care beziehen Düsseldorfer Euref-Campus

Der Euref-Campus in Düsseldorf hat zwei weitere Mieter: Die GTU Mobility GmbH und Mölnlycke Health Care haben sich Flächen im 69.000 m² großen Neubauprojekt nahe dem Düsseldorfer Flughafen gesichert, das im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll und Klimaneutralität bietet. Eigentümer und Vermieter ist die Euref -Campus Düsseldorf Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Erste NRW KG.

.

GTU Mobility, ein Ingenieurbüro mit dem Motto „Verkehrsinfrastruktur aus einer Hand“, plant, mit der Niederlassung Rhein-Ruhr im zweiten Quartal 2026 rund 1.900 m² auf dem Campus zu beziehen. Bis dahin ist das Unternehmen am Standort Düsseldorf auf 500 m² in der Oststraße 54 ansässig.



Der Medizintechnikhersteller Mölnlycke Health Care hat derweil 830 m² auf dem Campus angemietet. Derzeit hat das Unternehmen seinen Standort im Global Gate III auf der Grafenberger Allee 297.



JLL hat beide Nutzer beraten und die Anmietungen vermittelt. Für Mölnlycke Health Care übernimmt JLL zudem die Gestaltung des Büroinnenausbaus.