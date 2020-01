Das Düsseldorfer Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat in Zusammenarbeit mit dem Maklerunternehmen Ruhr Real in der Oststraße 54 in Düsseldorf eine Bürofläche von 420 m² an das expandierende Projektplanungsunternehmen GTU Mobility vermittelt. Der Umzug findet Anfang März 2020 statt

