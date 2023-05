Der auf die Luftfahrt-Branche ausgerichteter Gepäckhandels- und Reparaturbetrieb GTS Trade and Services GmbH hat in Neu-Isenburg-Zeppelinheim 2.100 m² Lagerflächen und Büroflächen angemietet. Vermieter der Immobilie in der Admiral-Rosendahl-Straße 2–8 ist ein privater Eigentümer, von dem MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung exklusiv beauftragt war.

