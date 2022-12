GSK Stockmann: Dr. Alexander Thomas wird neuer Partner

Dr. Alexander Thomas (49) wird ab dem 1. Dezember seine Expertise als Partner in die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann am Standort München einbringen. Der Spezialist für Aktien- und Kapitalmarktrecht kommt von der Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons, wo er rund sieben Jahre als Partner tätig war.

.

Mit seiner über 18-jährigen Berufserfahrung betreut er börsennotierte Gesellschaften bei Hauptversammlungen zu Börsenpflichten, Organangelegenheiten und in der Corporate Governance. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Transaktionen wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Wandelschuldverschreibungen und Anleihen einschließlich deren Prospekterstellung, Aktienrückkaufprogrammen und Übernahmeverfahren.



GSK Stockmann stärkt mit dem Zugang ihren ganzheitlichen, sektorbezogenen Beratungsansatz. Dr. Alexander Thomas wird vor allem schnell wachsende und kapitalmarktaffine Unternehmen adressieren, insbesondere in den Sektoren IT, Immobilien, Healthcare und Energiewirtschaft. Damit ergänzt er die starke Kapitalmarktpraxis, über welche die Kanzlei insbesondere auch in Luxemburg verfügt.