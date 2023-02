Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin hat rund 530 m² Bürofläche an die Berliner Verkehrsbetriebe vermietet. Das denkmalgeschützte Amperium am Humboldthain ist mit insgesamt mehr als 97.500 m² der zweitgrößte Gewerbehof der GSG Berlin. Er liegt zentral und ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen. Ursprünglich diente der Gebäudekomplex in der Gustav-Meyer-Allee 25

[…]