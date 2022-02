GSG Berlin versorgt gesamten Bestand mit Glasfaser

Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin (GSG Berlin) hat alle ihre Gebäude an das hochleistungsfähige Glasfaser-Hofnetz angeschlossen. Damit ist für insgesamt 49 Höfe mit einer Gesamtfläche von rund einer Million Quadratmetern Breitbandinternet verfügbar.

„Die Entscheidung im Jahr 2009, die Konnektivität unseres Bestandes durch flächendeckende Glasfaserversorgung zu optimieren, erwies sich schon früh als goldrichtig“, sagt Sebastian Blecke, Operativer Geschäftsführer bei der GSG Berlin. „Spätestens in der Pandemie ist klar geworden, dass die digitale Anbindung heutzutage und künftig ein kritischer Erfolgsfaktor für Unternehmen jeglicher Art ist“.



Bereits im Jahr 2009 wurden die ersten sieben Standorte mit Glasfaseranschluss erschlossen. Operativ verantwortet den Ausbau die Hofnetz und IT Services GmbH, eine Tochtergesellschaft der GSG Berlin, die neben der vollständigen Erschließung der Höfe im Januar 2022 auch zehnjähriges Jubiläum feierte. Im Dezember 2020 waren bereits 70 Prozent aller GSG-Gewerbehöfe redundant an das stadtweite Glasfasernetz der Hofnetz angebunden. „2021 konnten wir den letzten Standort mit Glasfaser erschließen“, sagt Alexander Lukas, Leiter der Hofnetz und IT Services GmbH. „Wir sind stolz, diese Herausforderung nach über einem Jahrzehnt erfolgreich zu einem Abschluss gebracht zu haben.“ Insgesamt wurden so nun bereits 583.623 Meter Glasfaserkabel verlegt. Parallel läuft aktuell die Erschließung aller Mietflächen mit Glasfasern auf Hochtouren. „Wir streben hier den Abschluss der baulichen Maßnahmen zu 2023 an“ ergänzt Lukas.



Zertifizierte digitale Konnektivität

Die Qualität des Netzausbaus spiegelt sich auch in der Bewertung durch das internationale Unternehmen WiredScore wider, welches im Mai 2021 mit den Bechstein-Höfen das erste Bestandsgebäude Berlins mit „WiredScore Platin“ für beste digitale Konnektivität ausgezeichnet hat. Im Laufe des Jahres folgten nun bereits weitere Gold- und Platin-Zertifizierungen diverser GSG-Gewerbehöfe in Berlin. Heute ist die GSG Berlin mit 666.000 m² zertifizierter oder im Zertifizierungsprozess befindlicher Büromietfläche der größte Anwender der WiredScore-Zertifizierung in Berlin. Oliver Schlink, Kaufmännischer Geschäftsführer bei der GSG Berlin, sagt: „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren alle mittelgroßen und großen Gewerbehöfe von WiredScore prüfen und zertifizieren zu lassen. Breitbandinternet ist nicht mehr nur ein ‚nice-to‘, sondern ein ‚must-have‘ für unsere Mieter. Wir fühlen uns durch die Zertifizierungen und die sehr guten Ergebnisse in unserer Strategie bestätigt.“



Flächendeckend Ökostrom ab 2022

Für das nächste Jahr plant die GSG Berlin zudem weitere Maßnahmen in Richtung Netzerweiterung und Klimaschutz. So sollen ab Anfang 2022 alle aktiven Netzkomponenten in den einzelnen Gewerbehöfen mit Ökostrom betrieben werden. Zudem wird eine nachhaltige Reduktion aktiver Geräte an den Standorten angestrebt.