GSG Berlin vermietet an Deutsche Post

Die GSG Berlin hat zum Betreiben eines Zustellstützpunktes rund 800 m² Gewerbe- und Lagerfläche an eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post vermietet. Die denkmalgeschützten Glaser-Höfe in der Blücherstraße 22 erstrecken sich über insgesamt 14.500 m² und waren zur Gründung der GSG im Jahr 1965 die erste übernommene Liegenschaft. Der GSG-Gewerbehof liegt zentral im Ortsteil Friedrichshain-Kreuzberg und ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen.

