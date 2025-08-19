GSG Berlin vermietet 70.000 m² im ersten Halbjahr 2025

Die GSG Berlin hat im ersten Halbjahr 2025 rund 70.000 m² Büro- und Gewerbeflächen neu vermietet oder bestehende Verträge verlängert. Damit liegt sie fast auf dem Niveau des gesamten Vorjahres, in dem der Bestandshalter einen Flächenumsatz von 80.500 m² erreichte [wir berichteten].

„Der Berliner Büroflächenmarkt ist insgesamt weiterhin angespannt, in vielen Ortsteilen auch kritisch“, sagt Sebastian Blecke, operativer Geschäftsführer der GSG Berlin. „Gute Flächen in guten Lagen profitieren aber derzeit von einem wieder spürbaren Mut der Unternehmen, lange aufgeschobene Standortentscheidungen für die Zukunft zu treffen.“ Viele der Abschlüsse seien kleinteilig, wie für Berlin und andere Städte mittlerweile üblich. „Aber es sind in allen Bezirken, in denen wir präsent sind, auch immer wieder Vergrößerungen und Erweiterungen dabei, die in die mittleren Flächengrößen hineinreichen, vor allem in Kreuzberg und in Charlottenburg.“ Großabschlüsse gebe es analog zum Gesamtmarkt derzeit keine.