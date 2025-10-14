GSG Berlin vermietet 600 m² in der Ullsteinstraße an Frei-Bau

Die GSG Berlin hat der Frei-Bau GmbH rund 600 m² Büro- und Gewerbefläche vermietet. Der Spezialist für Garten- und Landschaftsbau sowie Schnee- und Glättebeseitigung ist ab sofort Mieter im GSG-Gewerbehof Ullsteinstraße in Berlin-Tempelhof.

.

„Die zentrale Lage und die deutlich größere Fläche bieten unserem Team optimale Bedingungen für effizientes Arbeiten und weiteres Wachstum“, freut sich Recayi Özgenc, Geschäftsführer der Frei-Bau GmbH.



Der GSG-Gewerbehof Ullsteinstraße besteht aus fünf Gebäuden mit modernen Produktions-, Lager- und Büroflächen zwischen 50 und 1.900 m² und einer Gesamtfläche von rund 17.400 m². Der denkmalgeschützte Hof in der Ullsteinstraße 73 ist wie mehr als 70 Prozent des gesamten GSG-Berlin-Portfolios WiredScore-Platinum-zertifiziert.