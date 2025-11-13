GSG Berlin vermietet 600 m² an WLAN-Unternehmen Hotsplots

Die GSG Berlin hat 600 m² Bürofläche an die Hotsplots GmbH vermietet. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren am Markt präsent und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Der Anbieter von WLAN-Services hat seine neuen Mietflächen in den historischen Späth-Höfen in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg bereits bezogen.

"Für uns stand im Mittelpunkt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen unseres Teams gerecht wird”, sagt Sascha Schaub, CEO bei Hotsplots. Die neuen Räumlichkeiten böten Offenheit, Modernität und Inspiration zwischen Industriekultur und Berliner Charme. „Kreuzberg und auch die Klinkerarchitektur unserer Späth-Höfe ziehen immer wieder Digitalunternehmen an”, sagt Sebastian Blecke. Er ist operativer Geschäftsführer der GSG Berlin. Neben der zentralen Lage und Erreichbarkeit sei das Umfeld ausschlaggebend.



Die Späth-Höfe in der Köpenicker Straße 154–157 sind nach der Baumschule Späth benannt, die ihre Zentrale auf dem Grundstück hatte, bis es um 1890 für industrielle Zwecke neu bebaut wurde. Aktuell bietet der Gewerbehof nahe der Mediaspree eine vermietbare Fläche von rund 15.200 m².