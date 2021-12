GSG Berlin vermietet 1.245 m² an Phorms Education

Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin (GSG Berlin) hat 1.245 m² Gewerbefläche an die Phorms Education SE vermietet. Die Phorms-Gruppe, die die neue Fläche bereits im November bezogen hat, betreibt in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Steinbach, Neckarsulm, Heilbronn, Erlenbach, Weinsberg und München deutsch-englische Privatschulen mit Kita, Grundschule, Gymnasium oder Sekundarschule. Die Heidelberg International School (H.I.S.) sowie die Erzieherakademie Heilbronn gehören ebenfalls zu Phorms Education.

Die neue Mietfläche befindet sich im Amperium am Humboldthain in Berlin-Mitte – der mit rund 100.000 m² Gesamtfläche in 13 Gebäuden zweitgrößten Immobilie der GSG Berlin. Der denkmalgeschützte Gewerbehof in der Gustav-Meyer-Allee 25 ist Teil des Technologie-Park Humboldthain (TPH), einer der ersten Technologieparks in Deutschland und einer von elf Berliner Zukunftsorten für Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Forschung.