GSG Berlin stellt Freiflächen für Kunst und Kultur zur Verfügung

Die GSG Berlin ist kürzlich Mitglied im Verein Transiträume geworden und stellt künftig Freiflächen für künstlerische und kulturelle Zwischennutzungen zur Verfügung. Die erste Ausstellung unter dem Titel Exitus! wird am 31. März in den Gebauer Höfen in der Franklinstraße eröffnet.

„Wir wollen unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und sind daher ganz bewusst Mitglied im Verein Transiträume geworden. Kunst und Kultur temporär einen Freiraum für großartige Projekte zu bieten, ist uns ein Herzensanliegen“, sagt Oliver Schlink, Geschäftsführer bei der GSG Berlin.



„Die neue Ausstellung beschäftigt sich mit dem Klimawandel und damit einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Nicht zuletzt ist sie dadurch ein Fingerzeig auf unsere ökologische Verantwortung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Immobilienbestand in puncto Energieeffizienz zu optimieren und dadurch unter anderem die Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, ergänzt Thomas Ostermann, ebenfalls Geschäftsführer bei der GSG Berlin.