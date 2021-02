GSG Berlin stellt Bürogebäude in Kreuzberg fertig

Gewerbehof Prinzessinenstraße

GSG Berlin hat Neubau und Bestandssanierung in der Prinzessinnenstraße im Kreuzberger Kreativ-Kiez fertiggestellt. Nur ein Jahr nach dem Richtfest sind die Arbeiten an dem sechsgeschossigen Bürohaus mit rund 2.400 m² Mietfläche abgeschlossen.

Durch das auf einer Brache errichtete neue Bürogebäude in der Prinzessinnenstraße 19-20 wurden die bestehenden Innenhöfe erweitert und so die typische Hoflandschaft rekonstruiert. Mit flexiblen Grundrissen und moderner Glasfasertechnik bieten die neuen Büroflächen eine Ausstattung auf Höhe der Zeit.



Die beiden vorhandenen Gebäude aus der Gründerzeit bzw. aus den 70er Jahren wurden im Rahmen der erfolgten Standortentwicklung saniert. Der insgesamt rund 8.800 m² umfassende Gewerbehof im Kreuzberger Kreativ-Kiez ist bereits vollständig vermietet und an seine Mieter übergeben. Die Gesamtinvestitionssumme betrug rund 26 Mio. Euro.