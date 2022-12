GSG Berlin shoppt erstmals in Spandau

Die GSG Berlin (Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin) sichert sich mit einem dreistöckigen Bürogebäude mit verbundenen Produktionshallen die erste Immobilie im Berliner Bezirk Spandau. Verkäufer des Objekts in der Siemensstadt ist die B&O Management.

.

„Der Stadtteil Siemensstadt ist für seine Gewerbe- und Produktionsstätten bekannt und hat enormes Entwicklungspotenzial. In den kommenden Jahren entsteht in der Nachbarschaft durch die Siemens AG ein komplett neues Stadtquartier, was sich sehr positiv auf den Standort auswirken wird“, sagt Oliver Schlink, Geschäftsführer der GSG Berlin.



Das Investitionsvolumen lag bei 8,75 Millionen Euro. Das Grundstück umfasst eine Gesamtgröße von rund 9.200 m². Dabei entfallen auf das Bürogebäude rund 1.900 m² Bürofläche, auf die Produktionshallen rund 3.500 m².



Die 2011 errichtete Immobilie befindet sich am Wohlrabedamm 11 in unmittelbarer Nähe zum Siemensdamm und zur Spree. Das Objekt ist vom Thelen Technopark und dem Siemensgelände umgeben. Derzeit wird es von der Firma Boschen & Oetting Automatisierungs-Bau GmbH als Produktions- und Entwicklungsstandort genutzt.



Armin Müller Immobilien hat die Vermittlung unterstützend begleitet.