GSG Berlin macht die 50 voll

Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG Berlin) hat in Kreuzberg einen weiteren Gewerbehof akquiriert und baut mit den Neuzugang ihr Portfolio auf 50 Standorte aus.

.

Der in der Forster Straße 5 liegende Gewerbehof umfasst 3.000 m² im Hofgebäude, das Vorderhaus gehört laut GSG nicht zum Deal. Aktuell befinden sich verschiedene gewerbliche Mieter in dem Gebäude, darunter ein Sportstudio und kreative Nutzungen. Mit der jüngsten Transaktion liegen insgesamt 22 der 50 GSG-Gewerbehöfe in dem bei Kreativen besonders beliebten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.



„Mit dem Ankauf des 50. Gewerbehofs setzen wir unsere konsequente Wachstumsstrategie fort, die zum einen auf der Aktivierung vorhandener Flächenpotentiale basiert und zum anderen Zukäufe neuer Gewerbeflächen mit einbezieht“, erläutert Sebastian Blecke, Operativer Geschäftsführer der GSG Berlin. Insgesamt umfassen die Gewerbehöfe des Unternehmens eine Fläche von fast 1 Mio. m².