GSG Berlin hisst Richtkrone für Büroneubau „Adil & Berta”

Am vergangenen Freitag feierte die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin (GSG Berlin) termingerecht das Richtfest für den Büroneubau „Adil & Berta” in Kreuzberg. Bei einem Projektvolumen von rund 12 Mio. Euro netto entstehen bis zumFrühjahr 2023 zwei fünfstöckige Gebäude mit 2.514 m² Gesamtfläche.

