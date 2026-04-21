GSG Berlin gewinnt YTTP als ersten Mieter für Framez in Kreuzberg

Die GSG Berlin hat mit YTTP den ersten Mieter für das Projekt Framez in Berlin-Kreuzberg gewonnen. Das Unternehmen wird dort zum 1. April 2026 rund 300 m² Fläche beziehen. YTTP – „Your Transformation to Power“ – steht für ein modernes, ganzheitliches Trainingskonzept, das körperliche Stärke, bewusste Bewegung und mentale Balance miteinander verbindet.

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Mit dem Einzug ins Framez eröffnet das Unternehmen nach den Studios in der Pestalozzistraße in Charlottenburg und der Reichenberger Straße in Kreuzberg seinen dritten Standort in Berlin und ist damit künftig auch im Bergmannkiez vertreten, einem der bekanntesten und lebendigsten Quartiere des Bezirks. Im Framez entsteht ein hochwertig gestalteter Studio-Space, der Training, Design und Community verbindet und als Ort für ganzheitliche Transformation positioniert ist. Rund um die Bergmannstraße und die Marheineke-Markthalle ist die Lage geprägt von historischer Gewerbearchitektur und Gründerzeitbebauung sowie einem vielfältigen Mix aus Wohnen, Gastronomie, Einzelhandel, kreativen Nutzungen und kulturellen Angeboten.



„Kreuzberg ist mit unserem Studio in der Reichenberger Straße schon länger unser Zuhause. Mit dem Framez haben wir hier im Bezirk weitere Räume gefunden, die hervorragend zu unserem Konzept und unserem weiteren Wachstum passen“, sagt Maria Graffelder, Geschäftsführerin bei YTTP.



Das Framez befindet sich auf dem Areal der historischen Seifen-Höfe in der Zossener Straße und ergänzt das bestehende Gewerbehofensemble um moderne Büro- und Gewerbeflächen. Die zwischen 1905 und 1911 errichteten Seifen-Höfe dienten ursprünglich der Produktion von Seifen und Kosmetika und zählen heute zu den traditionsreichen Gewerbehöfen im Portfolio der GSG Berlin.



„Es freut uns sehr, dass wir mit YTTP einen Anbieter aus dem Bereich Sport und Gesundheit im FRAMEZ begrüßen können“, sagt Sebastian Blecke, operativer Geschäftsführer der GSG Berlin. „Daran zeigt sich erneut die Vielfalt der Höfe und die Attraktivität unseres Angebots für die unterschiedlichsten Branchen.“