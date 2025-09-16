GSG Berlin: Gewerbehof Geneststraße am Berliner Südkreuz voll vermietet

Der Gewerbehof Geneststraße der GSG Berlin ist ab Ende des Jahres vollvermietet. Ein renommiertes Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen hat sich die letzten verfügbaren Büroflächen über 2.200 m² gesichert.

„Im Vergleich zu unseren Flächen für produzierendes Gewerbe, Light Industrial und Logistik, die fast vollständig vermietet sind, ist eine Vollvermietung im Bürosegment im Moment deutlich schwerer zu erreichen. Umso mehr freuen wir uns über die neue Vermietung und damit Vollvermietung in der Geneststraße“, sagt Sebastian Blecke, operativer Geschäftsführer der GSG Berlin.



„Büros müssen heutzutage kompromisslos alle Zukunftsthemen erfüllen – von Nachhaltigkeit über Konnektivität bis zur Grundrissflexibilität für alle Formen von Future Work – und dürfen sich nicht mehr auf althergebrachte Standortfaktoren wie Lage und Erreichbarkeit verlassen“, erläutert Blecke. Insbesondere historische Fabrik- und Produktionsstätten aus der Gründerzeit hätten über Epochen hinweg bewiesen, dass sie wandlungsfähig sind und immer wieder neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen erfüllen können. „Die Gründe dafür liegen unter anderem in den hohen Deckentraglasten, dem weitgehenden Verzicht auf innenliegende tragende Wände sowie den enormen Fenster- und Deckenhöhen, die für mehr natürliches Licht und ein kreatives Ambiente sorgen“, sagt Blecke. Insbesondere die Decken seien dabei auch eine Höhenreserve: „Für technische oder sonstige Einbauten, die künftig vielleicht durch weiteren Fortschritt zu einem Standard werden, an den heute noch niemand denkt.“



Der Gewerbehof Geneststraße liegt in Berlin-Schöneberg direkt am Bahnhof Südkreuz. Die Mietflächen umfassen insgesamt 33.000 m². Der historische Altbaukomplex aus den Jahren 1905 bis 1908 wurde durch die GSG Berlin 2002 saniert und um einen Dachgeschossaufbau ergänzt.