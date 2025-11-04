GSG Berlin: Geneststraße erreicht WiredScore-Platinum

Die GSG Berlin hat die WiredScore-Rezertifizierung für zwei ihrer Standorte erfolgreich abgeschlossen: Sowohl die Gebauer Höfe in Charlottenburg als auch der GSG-Hof Geneststraße am Südkreuz erhielten das höchste Zertifizierungsniveau WiredScore Platinum. Während die Gebauer Höfe ihr Platinum-Rating bestätigen konnten, hat die Geneststraße den Schritt auf die höchste Stufe geschafft. Die internationale Bewertungsinstanz würdigt damit die fortlaufende Modernisierung und technische Aufrüstung der beiden Berliner Gewerbehöfe.

„Mit der Rezertifizierung bestätigen wir die digitale Leistungsfähigkeit unserer Standorte. Der Aufstieg des GSG-Hofs Geneststraße auf Platinum-Niveau zeigt, dass gezielte Investitionen im Bestand messbare Wirkung entfalten“, kommentiert Sebastian Blecke, Geschäftsführer der GSG Berlin.



Der Gewerbehof Geneststraße, ein um 1905 errichtetes Klinkerensemble unweit des Bahnhofs Südkreuz, zählt heute zu den technisch modernsten Gewerbestandorten Berlins. Die Kombination aus historischen Bestandsflächen und modernen Dachaufbauten bietet rund 33.000 m² Mietfläche, die vollständig vermietet ist.



Das nun erstmals erreichte Platinum-Zertifikat dokumentiert die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre – insbesondere den Ausbau der Glasfaser- und Backbone-Infrastruktur. Durch die Umsetzung einer flächendeckenden Glasfaserstrategie bis in die einzelnen Einheiten („Fiber to the Unit“) verfügen die Gebäude über redundante, anbieterneutrale Anbindungen an mehrere Netze und Rechenzentren. Damit ist die Liegenschaft technisch auf die Anforderungen der Digitalisierung und datenintensiver Arbeitsmodelle vorbereitet.



Christian Kröger, Geschäftsführer von Campus, Hofnetz & Events, der für die Konnektivität der Gewerbehöfe verantwortlichen Partnergesellschaft der GSG und Glasfasernetzbetreiber für Gewerbebetriebe im Berliner Stadtgebiet sagt: „Die durchgehende Glasfaseranbindung bis in jede Einheit und die redundante Netzstruktur waren entscheidend für das Platinum-Ergebnis. So zeigt sich, dass sich hohe Konnektivitätsstandards auch in Bestandsgebäuden effizient umsetzen lassen.“



Die Gebauer Höfe in Charlottenburg, ein Industrieensemble aus dem 19. Jahrhundert am Spreeufer, verbinden historische Architektur mit moderner Nutzung. In den ehemaligen Produktionshallen und Neubauten arbeiten heute Start-ups, Kreativagenturen und Technologieunternehmen Tür an Tür mit etablierten Dienstleistern. Die erneute Rezertifizierung auf Platinum-Niveau bestätigt die Qualität der digitalen Infrastruktur – von der redundanten Glasfaseranbindung über moderne Netzwerktechnik bis zur flächendeckenden Mobilfunkversorgung. Damit bleiben die Gebauer Höfe einer der technologisch führenden Gewerbestandorte der Hauptstadt.