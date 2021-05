GSG Berlin feiert Richtfest für TorHaus²

Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG Berlin) setzt auf Wachstum im eigenen Bestand: Am 27. Mai beging der Berliner Gewerbevermieter gemeinsam mit Ehrengast Klaus-Dieter Gröhler (MdB) das Richtfest für das TorHaus² in der Charlottenburger Helmholtzstraße.

.