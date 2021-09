GSG ARMO verkauft Logistikimmobilie in Ettlingen fÃ¼r 32 Mio. Euro

Die GSG ARMO, eine Tochtergesellschaft der GSG Berlin, trennt sich von einer Produktions- und Logistikimmobilie in Ettlingen. Neuer Eigentümer des Objekts mit circa 29.000 m² vermietbarer Fläche ist der „Arbireo Spezial-AIF: European Consumer Logistics Fonds“ (ECLF). Der Verkaufspreis soll laut Marktinformationen bei 32. Mio. Euro gelegen haben.

.

Der Fonds wird von Arbireo Capital und dem Logistikspezialisten Cubilis Asset Management gemanagt. Als Service-KVG fungiert IntReal. Der ECLF mit einem Gesamtanlagevolumen von circa 300 Millionen Euro investiert in paneuropäische Immobilien, die für die Abwicklung logistischer Aktivitäten geeignet sind bzw. genutzt werden.



„Die Produktions- und Logistikimmobilie in Ettlingen ist ein attraktives Investment, das aufgrund seines Standorts leider nicht zu unserem Geschäftsmodell passt. Wir freuen uns, mit Arbireo Capital und Cubilis professionelle Asset Manager und Investoren gefunden zu haben“, erklärt Sebastian Blecke, Operativer Geschäftsführer der GSG Berlin.



Das Unternehmen hatte das Objekt in der Rudolf-Plank-Straße 2 zuvor im Rahmen eines Portfolioankaufs erworben. Aufgrund der Fokussierung de GSG Berlin auf den Gewerbeimmobilienmarkt der Bundeshauptstadt wurde die Immobilie in Ettlingen bei Karlsruhe nun weiterverkauft. Ende Oktober 2020 hatte die GSG Berlin eine zweite Immobilie in Ettlingen aus dem Portfolio mit einer vermietbaren Lager- und Logistikfläche von rund 2.600 m² verkauft. Nach dem zweiten Verkauf hält das Unternehmen keine Immobilien mehr in Ettlingen.



Bei der Transaktion wurde der Verkäufer von Realogis und SammlerUsinger beraten.