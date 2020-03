GSE Deutschland: Marcel Magin ist neuer Technical Director

GSE Deutschland hat Marcel Magin zum neuen Technical Director ernannt. Der 57-jährige Bauingenieur ist bereits seit 2009 bei dem Generalübernehmer beschäftigt und verantwortete zuletzt als Projekt Direktor die Errichtung des neuen 38.000 m² großen Montage- und Verpackungszentrums des Automobilzulieferers Schaeffler in Halle.

.

Innerhalb der letzten zehn Jahre war Magin für GSE an der Umsetzung zahlreicher Gewerbeimmobilienprojekte beteiligt, darunter das 70.000 m² große Logistikzentrum von adidas in Rieste und das 42.000 m² große DHL Umschlagzentrum am East Midlands Airport in England. Das erste Großprojekt, das Magin seit Anfang Januar 2020 als Technical Director von GSE Deutschland begleitet, ist die Errichtung der 100.000 m² großen zweigeschossigen Four Parx-Logistikanlage „Mach2“ in Hamburg-Wilhelmsburg.