G&S übernimmt Domicil Hotel Bonn

Das Best Western Hotel Domicil in der Bonner Innenstadt ist neu vermietet. Langfristiger neuer Mietvertragspartner der Eigentümerin Centralis Immobilien ist die G&S Hotelbetriebs GmbH. Die Neueröffnung unter dem bestehenden Namen Hotel Domicil soll nach Durchführung einiger Renovierungsarbeiten bereits kurzfristig erfolgen. Die Vertragsparteien wurde von HighCon Highstreets & Consulting beraten.

Das Hotel Domicil mit aktuell 44 Zimmern in der Thomas-Mann-Straße 24-26 hat sich in bester innerstädtischer Lage bereits in den 80er Jahren als beliebtes Stadthotel mit fußläufiger Entfernung zu Bonns sehr attraktiver Fußgängerzone und zum Hauptbahnhof etabliert. Die Transaktion wurde im 1. Quartal 2023 durchgeführt.