Gestern hat die Great 2 Stay-Gruppe das Re-Opening des Rugs Hotel Augsburg City gefeiert. Das Hotel mit 120 Zimmern befindet sich in bester Lage direkt am Hauptbahnhof Augsburg. Das Haus in der Halderstraße 29 wurde im April 2023 als IntercityHotel übernommen und in den vergangenen Monaten erfolgreich zu Rugs Hotel

