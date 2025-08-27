Innerstädtischer Umzug
Gruner zieht ins Plaza Frankfurter Allee
Die Gruner Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft des Schweizer Ingenieur- und Planungsunternehmens Gruner AG, zieht in die Plaza Frankfurter Allee in Friedrichshain. Das Unternehmen wird Ende 2025 seinen Sitz von Schöneberg dorthin verlegen. Vermieter ist die Jagdfeld Real Estate.
"Wir suchten moderne Büroflächen mit effizienten Grundrissen in für Kunden und Mitarbeiter sehr gut erreichbarer Lage und mit einem breiten Gastronomie- und Nahversorgungsangebot. Denn in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels ist es wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, um die richtigen neuen Kolleginnen und Kollegen zu binden und zu finden. Dazu zählen insbesondere auch zeitgemäße Büroflächen an einem attraktiven Standort. Genau diese Voraussetzungen erfüllen die uns von Aengevelt vermittelten Büroflächen im ´Plaza Frankfurter Allee´ in idealer Weise. Zumal ein Großteil unserer Mitarbeiter im näheren Umfeld wohnt und wir mehrere Projekte in kurzer Distanz zum ´Plaza Frankfurter Allee´ betreuen“, erläutert Martin Figahs, Standortleiter Berlin der Gruner Deutschland GmbH.
„Vor dem Hintergrund des Anforderungsprofils der Gruner Deutschland GmbH überzeugte das ´Plaza Frankfurter Allee´ mit seinen hervorragenden Verkehrs- und ÖPNV-Anbindungen, einem sehr guten Gastronomie- und Nahversorgungsangebot im direkten Umfeld sowie flexiblen Flächen und effizienten Grundrissen, die sich optimal für die Arbeits- und Betriebsabläufe der Gruner Deutschland GmbH eignen“, ergänzt Adina Schmidt, verantwortliche Vermietungsspezialistin von Aengevelt Berlin, die Objekt- und Standortqualitäten.