Gruner zieht ins Plaza Frankfurter Allee

Die Gruner Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft des Schweizer Ingenieur- und Planungsunternehmens Gruner AG, zieht in die Plaza Frankfurter Allee in Friedrichshain. Das Unternehmen wird Ende 2025 seinen Sitz von Schöneberg dorthin verlegen. Vermieter ist die Jagdfeld Real Estate.

.