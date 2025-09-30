Grundstücksdeal in Pankow: Laborgh plant 470 Mietwohnungen

Laborgh hat ein rund 51.000 m² großes Grundstück in der Ludwig-Quidde-Straße in Berlin-Pankow von der Helma Gruppe erworben. Geplant ist der schlüsselfertige Bau von etwa 470 Mietwohnungen, die an eine landeseigene Gesellschaft gehen werden. Der Bebauungsplan läuft bereits.

„Mit dem Erwerb des Grundstücks in Pankow treiben wir unseren Anspruch voran, bezahlbaren Wohnraum in Berlin zu schaffen und zugleich attraktive Quartiere zu entwickeln, die die Wohnraumsituation in der Hauptstadt auch spürbar entlasten sollen“, sagt Florian Lanz, Geschäftsführer von Laborgh. „Dabei arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zusammen.“



Verkäufer des Grundstücks ist die Helma Gruppe, die das Areal im Rahmen einer strategischen Portfoliokonsolidierung veräußert hat. Das Grundstück in Pankow war Teil eines 30 Projekte umfassenden Helma-Portfolios, das rund 900.000 m² Grundstücksfläche beinhaltet.



„Der Verkauf ist ein bewusster Schritt, um unsere Ressourcen künftig noch stärker auf unser Kerngeschäft auszurichten“, erklärt Adrian Heeger, Geschäftsführer der Helma Gruppe. „Wir schaffen damit neue Spielräume für Investitionen in unsere Projekte, die unsere Marktposition im Einfamilien- und Reihenhaussegment weiter festigen.“