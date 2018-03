Grundstück mit Altbestand in München-Giesing vermittelt

Ein Münchner Bauunternehmen hat ein Grundstück mit Altbestand in der Lohstraße im Münchner Stadtteil Giesing erworben. Für das ca. 700 m² große Grundstück liegt bereits ein genehmigter Bauvorbescheid für eine Neubebauung vor. Der Stadtteil Giesing befindet sich im Wandel. Früher als Arbeiterviertel bezeichnet, lockt es heute mit der Nähe zur City viele Studenten und Künstler an. Mit der Auenlandschaft an der Isar hat das Stadtviertel eine wunderschöne Naturoase. Verkäufer der Liegenschaft war ein privater Münchner Eigentümer. Bei dem Käufer der Immobilie handelt es sich um ein Münchner Bauunternehmen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Bosseler & Abeking hat den Verkauf vermittelt.

