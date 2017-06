Grundstück in gefragter Lage in Leipzig Zentrum-West verkauft

In einer Top-Wohnlage nahe des Leipziger Waldstraßenviertels wurde eines der letzten unbebauten Entwicklungsgrundstücke verkauft. Ein Privatinvestor erwarb die Liegenschaft in Zentrum-West von einer ausländischen Eigentümergemeinschaft, vertreten durch Bristlecone Real Estate. Bristlecone hatte die Leipziger Teams für Regional & Residential Investment von BNP Paribas Real Estate mit der Vermarktung der Liegenschaft beauftragt. Das Grundstück verfügt über eine Größe von gut 2.200 m² und kann mit einer Nettogeschossfläche von rund 3.000 m² bebaut werden. Fußläufig zur Leipziger Innenstadt gelegen und in unmittelbarer Nähe der Gastronomiemeile Waldstraße ist dort die Errichtung eines Wohnhauses mit bis zu fünf Geschossen zul

[…]