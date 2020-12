Grundstück für neues Feuerwehrhaus gesichert

Mit der Bestellung eines Erbbaurechts sichert die Stadt Frankfurt ein rund 1.600 m² großes Grundstück in Harheim für die Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes. Der Magistrat hat einer entsprechenden Vorlage von Bau- und Immobiliendezernent Jan Schneider zugestimmt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zugeleitet. Auf dem Grundstück an der Ecke Altkönigblick/Maßbornstraße wird die BKRZ Grundstücksgesellschaft, die für den Bau und die Bewirtschaftung der städtischen Feuer- und Rettungswachen zuständig ist, mittelfristig einen Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Harheim errichten.

.

„In einer wachsenden Stadt werden nicht nur Flächen für den Wohnungsbau benötigt, sondern auch für die Infrastruktur wie zum Beispiel Feuerwehrhäuser“, sagt Schneider. „Das Amt für Bau und Immobilien kann hierfür trotz der Flächenknappheit in Frankfurt ein passendes Grundstück zur Verfügung stellen.“ Feuerwehrdezernent Markus Frank betont: „Ich freue mich, dass wir die Fläche für den Brand- und Katastrophenschutz sichern und der Freiwilligen Feuerwehr Harheim eine Perspektive für einen Neubau bieten können. Aus einsatztaktischer Sicht ist der Standort sehr gut geeignet.“



Das bestehende Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Harheim in der Korffstraße 31c entspricht in baulicher und funktionaler Hinsicht nicht mehr den gestiegenen Anforderungen an die Rettungs- und Hilfeleistungen der Feuerwehr. Der Raumbedarf lässt sich auf dem vorhandenen rund 700 m² großen Grundstück nicht realisieren und macht einen Neubau auf einem größeren Ausweichgrundstück nötig. Deshalb ist auch die Freiwillige Feuerwehr Harheim in das sogenannte Prioritätenprogramm zum Neubau und der Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern aufgenommen worden, nach dem in enger Abstimmung mit dem Stadtbrandinspektor die Bauprojekte der Freiwilligen Feuerwehren in den Frankfurter Stadtteilen priorisiert und umgesetzt werden.