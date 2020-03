Grundsteuerreform: Auswirkungen auch für Unternehmen durchrechnen

Um die Grundsteuerreform solide vorzubereiten, sollen mögliche Auswirkungen der zur Diskussion stehenden Modelle für Hamburgs Gewerbeimmobilien durchgerechnet werden. In einem gemeinsamen Aufruf bitten Finanzbehörde, Stadtentwicklungsbehörde, Handelskammer, Handwerkskammer, Steuerberaterverband, Steuerberaterkammer sowie der Zentrale Immobilienausschuss e. V. Hamburgs Unternehmen um Unterstützung. Als Grundlage für den Austausch über die verschiedenen Grundsteuermodelle dienen Proberechnungen, die die Hamburger Steuerverwaltung für rund 1.000 verschiedene Fallkonstellationen für den Bereich der Wohngrundstücke durchgeführt hat (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, verschiedene Baujahre etc.). Diese Proberechnungen lassen recht gut erkennen, wie sich die verschiedenen Grundsteuermodelle (Modell des Bundes, Flächen-Modell und Flächen-Lage-Modell) auf unterschiedliche Fallkonstellationen auswirken und mit welchen Belastungs- und Entlastungsverteilungen und -ausschlägen zu rechnen wäre. Für den Bereich der gewerblichen Grundstücke liegen derartige Proberechnungen nur sehr vereinzelt vor.

„Genauso wie bei den Wohnimmobilien bereits geschehen, wollen wir auf Basis einer Übersicht von Fallzahlen die jeweiligen Grundsteuermodelle in ihren Auswirkungen auch für Hamburgs Unternehmen durchrechnen. Aber anders als bei Wohnimmobilien ist die Datenlage für Gewerbeimmobilien deutlich schlechter, wir können mögliche Auswirkungen nur erahnen. Deshalb freue ich mich, dass wir nun in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kammern und Verbänden diesen Aufruf gestartet haben. Je mehr Unternehmen die Daten zu ihren Grundstücken zur Verfügung stellen, desto genauer wird das Bild der Be- und Entlastungswirkungen sein können und desto sicherer wird die Datengrundlage, auf der wir die Entscheidung über ein neues Grundsteuerrecht für Hamburg in diesem Jahr vorbereiten können“, so Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.



Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen ergänzt: „Für die Stadtentwicklung ist es wichtig, dass Hamburg eine Stadt für alle bleibt, in der es eine Nutzungsmischung von Wohnen, Arbeiten, sozialer Infrastruktur und Freizeitgestaltung gibt, die eben auch die Gewerbenutzung mit einschließt. Die Gewinnung von empirisch fundierten Daten über die Grundsteuerbelastung von Handel, Gewerbe und Industrie ist eine wichtige Grundlage für eine gerechte Ausgestaltung des neuen Grundsteuersystems. Wir wollen durch die Befragungen herausbekommen, in welchem Umfang die Grundsteuer ein kosten- und standortrelevanter Faktor ist. Damit dies gelingt, ist eine breite Beteiligung von Unternehmen aller Branchen wünschenswert.“



Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte, hatte der Bund einen Gesetzentwurf vorgelegt, der als Besteuerungsgrundlage unter anderem auf den Bodenwert abstellt. Bund und Länder hatten diesen Gesetzentwurf in Bundestag und Bundesrat beschlossen, allerdings auf Drängen der Länder mit einer sogenannten Öffnungsklausel, die es den Ländern erlaubt, eigene Grundsteuerregelungen zu treffen, wenn sie ein anderes Modell bevorzugen – beispielsweise ein einfacheres Modell, das statt eines komplizierten Berechnungsverfahrens an die Grundstücksfläche (Flächen-Modell) oder an die Fläche in Kombination mit der Lage des Grundstücks (Flächen-Lage-Modell) anknüpft.