Grundsteuererklärung: Ende der Abgabefrist naht

Obwohl weniger als 30 Tage Zeit für die Abgabe der Grundsteuererklärung verbleiben, sind Anfang Januar weniger als die Hälfte aller Erklärungen bei den Finanzämtern eingegangen.

.

Knapp einen Monat vor Ende der Abgabefrist der Grundsteuererklärungen [wir berichteten] sind erst knapp 16 Millionen Abgaben eingegangen. Insgesamt sollen im Rahmen der Grundsteuerreform jedoch 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Hauseigentümern bleibt nun noch bis zum 31. Januar Zeit, ihre Grundsteuererklärung bei dem zuständigen Finanzamt abzugeben. Falls Eigentümer dem nicht nachgehen, können Verspätungszuschläge festgelegt werden.



„Obwohl die Abgabefrist schon verlängert wurde, ist nicht viel passiert. Das war allerdings auch zu erwarten, da der Zeitpunkt so ungünstig gewählt ist“, so Immobilienexperte und Geschäftsführer der Vermieterwelt GmbH Matthias Heißner. Eine weitere Fristverlängerung ist laut rheinland-pfälzerischer Finanzministerin Doris Ahnen unwahrscheinlich. Im Finanzministerium Brandenburg wird eine Verlängerung der Abgabefrist sogar gänzlich ausgeschlossen.



Experten rechnen mit hohem Anstieg der Grundsteuer

Ersten Schätzungen des Verbands Haus und Grund zufolge soll die Grundsteuer-Belastung um bis zu 20 Prozent steigen. Verbandspräsident Kai Wernecke kritisierte gegenüber der Bildzeitung, dass viele Kommunen die Hebesätze bereits vor der geplanten Grundsteuerreform im Jahr 2025 heraufsetzen. „Durch den Anstieg der Grundsteuer sind alle Menschen betroffen, die in Deutschland wohnen. Als Eigentümer direkt und als Mieter über die steigenden Nebenkosten“, kritisiert Immobilienexperte Heißner. „Das Wohnen wird auch weiterhin teurer und teurer und die Problematik verschärft sich zunehmend.“