Vivawest legt Grundstein in Brühl

Im Herzen des Rheinlands zentral und ruhig wohnen: vom Jahr 2020 an ist das im Pehler Feldchen in Brühl möglich. Vivawest hat hier von Yanmaz Immobilienbau ein erschlossenes Grundstück erworben und baut nun zehn hochwertige und barrierefreie Mehrfamilienhäuser mit 78 Wohnungen. Gestern haben Claudia Goldenbeld, Sprecherin der Vivawest-Geschäftsführung, Baris Yanmaz, Geschäftsleiter Yanmaz Immobilienbau, und Brühls Bürgermeister Dieter Freytag den Grundstein gelegt.

