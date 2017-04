Grundsteinlegung für neues Stadtquartier auf dem Olga-Areal

Eine der größten Entwicklungsflächen der Stadt Stuttgart nimmt jetzt Gestalt an. Am gestrigen Mittwoch legten Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Bauherren und Baugemeinschaften den Grundstein für das neue Olga-Areal im Stuttgarter Westen. Nach dem Abbruch des Olgahospitals sind die Bauarbeiten für das neue Stadtquartier, das an der Hasenberg-, Breitscheid-, Senefelder- und der Bismarckstraße liegt, nun in vollem Gange. Bereits Anfang 2019 sollen die ersten der insgesamt 224 Wohnungen bezugsfertig sein.

„Mitten im Stuttgarter Westen entsteht ein Stadtquartier, wie es nicht besser sein könnte. Es ist sozial, familiengerecht und entspricht den Vorstellungen vieler Städter von zeitgemäßem, urbanem Wohnen“, erklärte OB Fritz Kuhn. Er l...

[…]