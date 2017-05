Grundsteinlegung für weitere 129 Wohnungen im Brunnen Viertel Potsdam

Wenige Tage nach der Einweihung der neuen Tennisanlage des Potsdamer Tennisclubs Rot-Weiss im Beisein von Oberbürgermeister Jann Jakobs ist nun der Weg frei zur Grundsteinlegung für den 2. Bauabschnitt des neuen Brunnen Viertels. Zeitgleich wird das Richtfest für den bereits begonnenen 1. Bauabschnitt mit 240 Mietwohnungen gefeiert. Mit der Grundsteinlegung am 27. April für 129 neue Eigentumswohnungen weicht die sandige Brachfläche mehr und mehr dem neuen Brunnen Viertel aus der Feder des Architekturbüros Gregor Fuchshuber, dessen Gebäude inmitten parkähnlich gestalteter Außenanlagen errichtet werden. In der weiteren Entwicklung wird für den südlichen Teil die Errichtung von Sport- und Freizeitangeboten geprüft. Bis Ende 2018 sind die 369 Wohnungen der KW-Development zum großen Teil fertiggestellt und erwarten den Erstbezug durch die neuen Bewohner.

„Im Gegensatz zu den vielen Projekten auf der grünen Wiese fügt sich das Brunnen Viertel von Anfang an harmonisch in seine Umgebung ein, so dass die Bewohner von Anfang an von der gewachsenen Infrastruktur Potsdams profitieren können“, erläutert Jan Kretzschmar von KWDevelopment. Für zusätzliche Belebung plant der Projektentwickler und Bauherr zudem den Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größen, die mit ihren unterschiedlichen Grundrissen sowohl die Wohnansprüche von Singles als auch die von Familien erfüllen. So wurden 240 der insgesamt 369 Wohnungen vor Baubeginn an den Immobilieninvestmentfonds Aberdeen Asset verkauft, der die Wohnungen langfristig halten und vermieten möchte. „Die Infrastruktur hier im Süden von Potsdam ist hervorragend. Der Bahnhof Potsdam-Rehbrücke und die Tram- und Bushaltestellen sind bequem zu Fuß erreichbar und die Autobahn A115 nur drei Kilometer entfernt“, fasst Kretzschmar die Vorteile des Standorts zusammen. „So ist man in ca. 20 Minuten am Berliner Kurfürstendamm oder in 30 Minuten in der Berliner Friedrichstraße. Gute Schulen, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten wie etwa das Waldstadt-Center befinden sich gleich um die Ecke“, so der Bauherr, der insgesamt 100 Millionen Euro in das neue Brunnenviertel investiert.





Foto v.l.n.r.: Jan Kretzschmar, Architekt Gregor Fuchshuber und Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) bei der Grundsteinlegung.



Die Qualität des Projekts spiegelt sich laut des Investors auch in den Verkaufszahlen wider: Von den 129 Wohnungen, die die VERIMAG Vertriebs- und Marketinggesellschaft mbH im Auftrag der KW-Development vermarktet, sind aktuell nur noch 54 zu haben.