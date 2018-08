Grundsteinlegung für Trion Leipziger Platz in Berlin-Mitte

Nach achtmonatiger Tiefbauphase feiert heute das Trion Leipziger Platz in Berlin-Mitte Grundsteinlegung. Der Spezialtiefbau verlief trotz hoher technischer und logistischer Herausforderungen termingerecht. Unmittelbar an das Baufeld reichen im Norden das Gebäude der Kanadischen Botschaft, im Westen die Ebertstraße mit dem darunterliegenden S-Bahnhof Potsdamer Platz, im Süden die Passerelle des S-Bahnhofs und im Osten der Leipziger Platz mit seinen Besucherströmen und dem Tunnel der querenden U-Bahn-Linie 2 heran. Aus diesen örtlichen Gegebenheiten resultiert ein planerisch und technisch anspruchsvolles Baugruben- und Gründungskonzept.

