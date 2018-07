Grundsteinlegung für „Sonnenhöfe“ mit Finanzminister Christian Görke

Im Beisein des Brandenburgischen Ministers für Finanzen, Christian Görke, des Landrats des Landkreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge, sowie des Bürgermeisters von Schönefeld, Dr. Udo Haase, wurde gestern in Neu-Schönefeld der Grundstein für die „Sonnenhöfe“ gelegt. Hier entsteht ein lebendiges Quartier zum Wohnen und Arbeiten. Bauherr ist die Sonnenhöfe GmbH & Co. KG, ein Joint Venture der Eyemaxx Real Estate AG mit der Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE). Die Gesamtfertigstellung ist für den August 2021 vorgesehen, das Projektvolumen liegt bei einer Gesamtinvestitionssumme von rund 170 Millionen Euro.

