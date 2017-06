Grundsteinlegung für neues Büro- und Laborgebäude B3 in Berlin-Adlershof

Der Berliner Projektentwickler Immobilien-Experten-AG hat vergangene Woche den Grundstein für das Büro- und Laborgebäudes B3 gelegt, den vierten Neubau auf dem an der Rudower Chaussee gelegenen Campus „Am Oktogon“. Das Gebäude wird über eine Gesamtmietfläche von rund 2.200 m² verfügen, verteilt auf fünf Geschosse. Die Fertigstellung ist für April 2018 vorgesehen. Der Neubau wird baugleich zu den bereits fertiggestellten und benachbarten Gebäuden B1 und B2 entstehen.

.

„Die Nachfrage und die Erfahrungen bei der Vermietung von B1 und B2 hat die Entscheidung beeinflusst, dieses Vorhaben ohne Vorvermietung zu beginnen. Individuelle Mieterwünsche können beim Ausbau noch berücksichtigt werden, auch für eine Single- Tenant-Nutzung“, sagt Mareike Lechner, Vorstand der Immobilien-Experten-AG. Wie die beiden Nachbargebäude B1 und B2 soll auch der Neubau B3 das Nachhaltigkeitszertifikat „LEED Gold“ des U.S. Green Building Council erhalten. Im Rahmen der gestrigen Grundsteinlegung wurde dem Projektentwickler vom Auditor auch das LEED-Gold-Zertifikat für das Gebäudes B2 überreicht.



Aufgrund der Nachfrage nach modernen gewerblichen Mietflächen im Südosten Berlins hat der Projektentwickler den bestehenden Masterplan für die Bebauung des rund 55.000 m² großen Grundstücks überarbeiten lassen. Nach aktuellem Planungsstand werden voraussichtlich 15 - statt bisher 13 - Neubauten für die Nutzungen Büro, Produktion, Service, Labor und Lager entstehen. Dies bedeutet eine Projektvergrößerung von rund 60.000 m² BGF auf rund 80.000 m² BGF bzw. eine Steigerung der BGF um circa ein Drittel.



Berlin-Adlershof ist ein europaweit einzigartiges Technologiecluster, in dem mehr als 1.000 Unternehmen angesiedelt sind. Diese Unternehmen befinden sich in direkt Nachbarschaft zu zehn außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie sechs naturwissenschaftlichen Instituten der Humboldt-Universität.